Ilveggente.it - Con Hamilton è già finita: la mazzata è terribile

Leggi su Ilveggente.it

Conè già: se da un lato il pilota inglese due giorni fa ha iniziato la sua avventura in Ferrari, dall’altro non ha una bella notiziaLa foto di Lewisa Fiorano, vestito in doppio petto nero con cappotto annesso, è stata la prima immagine del pilota inglese vicino ai colori della Rossa. Adesso si dice “Aura” per descrivere una foto incredibile, che trasmette delle emozioni importanti, ed è proprio il sentimento che, quella immagina, ha avuto su tutti noi. Incredibile.Conè già: la(Lapresse) – Ilveggente.itsi è anche intrattenuto fuori dal quartier generale della Rossa con alcuni tifosi che gli hanno chiesto delle foto e degli autografi. Il primo impatto, in poche parole, è stato di quelli emozionanti e siamo sicuri che nessuno si aspettava qualcosa di diverso.