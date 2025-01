Ilfattoquotidiano.it - Cardiologo in Usa. “Qui si lavora tanto ma a ritmi normali. In Italia è difficile avere una buona qualità di vita”

Per trovare la sua strada Giuseppe Ammirati,di 32 anni, non ha scelto il percorso più breve ma quello distante da casa 12 ore di volo e 6 di fuso orario. Originario di Napoli, dopo una laurea in Medicina e una specializzazione in Cardiologia all’Università Federico II, ha capito che per imparare al massimo doveva andare fuori dall’. Non perché a Napoli mancassero gli strumenti o i professionisti, ma per ie l’affanno del Sistema sanitario nazionale, che non sempre consente ai medici di specializzarsi davvero. A un certo punto si è guardato allo specchio è si è detto: ora o mai più.“Ho avuto un’ottima formazione in– dice a ilfattoquotidiano.it – e la continuo tuttora, ma ho sempre sognato di fare l’elettrofisiologo e ho realizzato che se fossi andato negli Stati Uniti avrei maturato in due anni l’esperienza che nel mio Paese avrei potuto accumulare forse in quattro”.