Ilrestodelcarlino.it - "Cara Spal, il Carpi è pronto. Il mio ritorno a Ferrara?. Ora penso solo alla salvezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sempre titolare nelle prime 21 giornate di campionato, recentemente Nicolò Contiliano ha rimediato un piccolo infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Il centrocampista di Santa Maria Maddalena non è ancora al top della forma, ma la sua presenza è troppo importante per il. Soprattutto sabato prossimo in occasione dello scontro diretto contro la, una partita che per lui non potrà mai essere come tutte le altre. "Ho fatto due ecografie e non risultano problemi muscolari, quindi sono– assicura Contiliano –. Houna tendinite che mi provoca un po’ di dolore, ma nulla che non possa sopportare". Recupera in tempo utile per il big match con la sua. "È una partita a cui tengo tanto, inutile negarlo. Sarò emozionato, ma probabilmente non come nella gara di andata allo stadio Mazza.