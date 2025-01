Lanazione.it - Air France porta il gioiello Airbus allo scalo di Firenze

Aire Toscana Aeroporti celebrano l’ingresso dell’A220-300 nella programmazione del vettore per Parigi-Charles De Gaulle, dal Vespucci di. Il nuovo aeromobile è ildella compagnia sulla sua rete di corto e medio raggio. Grazie a una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e un impatto acustico ridotto del 34%, l’A220-300 è una risorsa imnte per Airnell’ambito del programma di rinnovo flotta per migliorare le sue prestazioni economiche e ambientali. "Siamo lieti di celebrare l’arrivo dell’A220-300 di Air. Grazie alle sue caratteristiche e al suo design interno, i nostri ospiti avranno a disposizione un elevato livello di comfort in volo, accompagnati dstile per cui Airè famosa., inoltre, si conferma una destinazione chiave dalla quale opereremo fino a 7 voli giornalieri per Parigi-Charles De Gaulle durante l’estate 2025" ha detto Alexander Vervoort, direttore commerciale per l’Italia e l’East Med di Air-Klm.