25 gennaio 2025: nuova opportunità per scoprire l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo

diinvita studenti e famiglie a partecipare a un nuovo Open Day, organizzato per offrire una visita approfondita della sede centrale e del polo meccanici.? Quando: Sabato 25? Orario: Dalle 15:00 alle 18:00? Dove: Presso l’IstitutodiDurante l’evento sarà possibile:Ricevere informazioni dettagliate sui percorsi formativi disponibili.Visitare i laboratori ele attrezzature utilizzate dai nostri studenti.Novità: Corsi Serali di Chimica e InformaticaL’Istituto è lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni ai corsi serali di Chimica e Informatica, progettati per:Adulti e lavoratori in cerca di nuove competenze.Chi desidera completare o integrare il proprio percorso di studi.Questi percorsi tecnici di alto livello offrono un’unica per prepararsi alle sfide di un mercato del lavoro sempre più orientato verso competenze tecniche e digitali.