Ilfattoquotidiano.it - Un design in equilibrio tra sensualità e dinamismo, ecco il segreto di Renault Symbioz

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il gusto estetico è sempre soggettivo, ma Gilles Vidal, responsabile dello stile del marchio, ha pochi dubbi: “Ildiabbina volumi sensuali e linee dinamiche, trattate con finezza e precisione. Con un profilo ben equilibrato,sprigiona forza e tecnicità promettendo, al tempo stesso, grande abitabilità a bordo”.Il crossover transalpino è stato sviluppato per sfruttare al meglio gli spazi ricavati sulla variante allungata della piattaforma CMF-B, la stessa di due macchine di successo di segmento B (laappartiene a quello superiore, esattamente come la Arkana, con la quale condivide l’architettura, ma rispetto alla quale è più corta di 16 centimetri) come la Clio e la Captur. Misura 4,41 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,58 di altezza con un passo di 2,62.