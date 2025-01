Uccise l’anziana per la quale lavorava buttandola dalla finestra | condannata a 18 anni

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. È stataa 18di reclusione Krystyna Mykhalchuk, la 28enne ucraina accusata dell’omicidio di Rosanna Aber, 77. La donna, il 22 aprile 2022, spinseper lacome collaboratrice domestica giùdel quarto piano dell’appartamento di via Einstein a Bergamo.I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo si sono ritirati per circa 2 ore e mezza, prima di emettere la sentenza di condanna a carico della giovane mamma. Hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti del nesso teleologico e dell’abuso di relazioni domestiche, per questo hanno abbassato la pena rispetto a quella di 23richiesta dai pubblici ministeri Emanuele Marchisio e Guido Schininà.I difensori Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta hanno già annunciato che, una volta depositate le motivazioni, faranno sicuramente appello.