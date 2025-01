Quifinanza.it - Stagione delle trimestrali, società USA più redditizie: cosa aspettarsi

L’inizio dellanegli Stati Uniti da parte dei colossi bancari fa ben sperare per i risultati societari degli altri settori e in altre geografie, anche se bisogna essere consapevoli che gli utili dei gruppi finanziari di Wall Street sono stati spinti dalla vivacità dei mercati a fine 2024 e che gli analisti si aspettano performance ben differenti sulle due sponde dell’oceano atlantico.Ladei risultati del quarto trimestre 2024 è iniziata la scorsa settimana e da qui a metà febbraio, circa l’85% dello STOXX 600 per market cap avrà riportato, unadei risultati ben più lunga rispetto agli USA, dove questa si chiude verso fine gennaio.Le aspettative degli analistiSecondo le stime di consensus citate da Generali Asset Management, gli Stati Uniti dovrebbero continuare ad avere una crescita positiva degli utili anche per il quarto trimestre (+8% circa), grazie ad un’economia che rimane ancora solida.