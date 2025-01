Puntomagazine.it - Sicurezza sul lavoro: qual è il livello di consapevolezza dei rischi sull’uso di sostanze chimiche nelle aziende italiane?

Solo 1 lavoratore su 4 si sente pienamente informato sui: lo rivela un’indagine Landoil che mette in luce l’esigenza di formazione e una maggiore attenzione nel maneggiare materiali tossici e potenzialmente pericolosiCastel Maggiore (BO), 21 gennaio 2024 – Gli infortuni sulcontinuano a rappresentare un’emergenza nazionale, con un aumento dello 0,1% delle denunce di infortunio registrate da Inail nei primi undici mesi del 2024 rispetto al 2023 e un aumento di quasi il 22% nei casi di malattie professionali (fonte: INAIL, novembre 2024).Per offrire un quadro approfondito sulladeinei luoghi di, soprattutto nell’ambito di impiego dipotenzialmente pericolose, Landoil Technology, azienda del Gruppo A+B Industrial Tools Company, specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali, ha condotto insieme a Brain on Strategy un’indagine nel mese di novembre.