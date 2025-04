Autostrada A11 regolarmente aperta l’immissione sull’A1

Autostrada A11: regolarmente aperta l’immissione sull’A1 proviene da Firenze Post. .com - Autostrada A11: regolarmente aperta l’immissione sull’A1 Leggi su .com Per chi proviene da Pisa ed è diretto verso BolognaL'articoloA11:proviene da Firenze Post.

Potrebbe interessarti anche:

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Capannori. Regolarmente aperta Lucca est

Per consentire lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Capannori. Regolarmente aperta Lucca est proviene da Firenze Post.

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta, Firenze nord e dell’immissione sull’A11

Per lavori di pavimentazione e manutenzione L'articolo Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta, Firenze nord e dell’immissione sull’A11 proviene da Firenze Post.

Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Chiesina Uzzanese

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Chiesina Uzzanese proviene da Firenze Post.