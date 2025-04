The Last of Us aggiunge una trama devastante per Joel e coinvolge Eugene

Last of Us porta i fan cinque anni dopo l'inquietante finale della prima stagione, rivelando che Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si sono affermati come membri integrali della comunità di Jackson, anche se con ruoli nettamente diversi. Joel ha incanalato le sue notevoli capacità nello sviluppo della comunità, supervisionando l'espansione delle infrastrutture di Jackson e la costruzione di nuovi rifugi progettati per ospitare una popolazione crescente di sopravvissuti. Nel frattempo, Ellie ha sfruttato il suo istinto di sopravvivenza per assumere un ruolo più attivo, partecipando a missioni di esplorazione per mantenere il perimetro di sicurezza dell'insediamento. All'apparenza, questa evoluzione suggerisce che Joel potrebbe cercare la redenzione attraverso la creazione piuttosto che la distruzione, in netto contrasto con la sua decisione di sangue all'ospedale di Salt Lake City.

Pedro Pascal: «The Last Of Us 2, le nuove storie e il ritorno del mio Joel Miller». The Last of Us 2, quando esce la seconda stagione: la data di uscita, la trama e il cast. The Last of Us Stagione 2 inizia oggi: quando e dove vedere la prima puntata, nuovo trailer sulle prossime. Torna The Last of Us ma non siete pronti a ciò che succederà nella seconda stagione. The Last of Us 2, recensione del primo episodio: benvenuti a Jackson. The Last of Us 2: *** finalmente appare nella serie TV, insieme ad altri volti mai visti nel gioco.

