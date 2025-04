STAR WARS ZERO COMPANY Ecco le Novità

STAR WARS ZERO COMPANY in sviluppo da Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment. A pochi giorni dalle notizie di una Nuova Produzione, a tema Horror, e la nuova serie Tales of the Underworld, arrivano i dettagli sul prossimo titolo di Lucasfilm Games! In questo strategico a turni ambientato durante le Clone WARS assumerai il controllo di una squadra di unità speciali in missioni poco convenzionali. Nuovi dettagli e, probabilmente, una data di uscita li avremmo il 19 Aprile, al STAR WARS Celebration Japan a Tokyo.

