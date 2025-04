Brasile donna uccide il compagno e gli taglia i genitali ‘L’ho trovato a letto con mia figlia di 12 anni’

Brasile, l’11 aprile scorso: un cadavere in fiamme, sangue sull’asfalto e una donna con le mani ancora sporche del delitto che aveva appena compiuto.La protagonista di questa tragica storia è Erica Pereira da Silveira, 43 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe sorpreso il suo compagno, Everton Amaro da Silva, 47 anni, a letto con sua figlia dodicenne, e lo avrebbe accoltellato a morte dopo averlo drogato, mutilandolo e successivamente tentando di bruciarne il corpo.Il ritrovamento: corpo in fiamme tra i cespugliI vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto la donna trascinare il corpo sanguinante dell’uomo in una zona boscosa. Quando la polizia è arrivata sul posto, il cadavere era ancora in fiamme. Notizieaudaci.it - Brasile, donna uccide il compagno e gli taglia i genitali: ‘L’ho trovato a letto con mia figlia di 12 anni’ Leggi su Notizieaudaci.it L’orrore a Belo Horizonte: un crimine di vendettaUna scena macabra ha sconvolto il quartiere di Belo Horizonte, in, l’11 aprile scorso: un cadavere in fiamme, sangue sull’asfalto e unacon le mani ancora sporche del delitto che aveva appena compiuto.La protagonista di questa tragica storia è Erica Pereira da Silveira, 43 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, laavrebbe sorpreso il suo, Everton Amaro da Silva, 47 anni, acon suadodicenne, e lo avrebbe accoltellato a morte dopo averlo drogato, mutilandolo e successivamente tentando di bruciarne il corpo.Il ritrovamento: corpo in fiamme tra i cespugliI vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto latrascinare il corpo sanguinante dell’uomo in una zona boscosa. Quando la polizia è arrivata sul posto, il cadavere era ancora in fiamme.

Potrebbe interessarti anche:

Uccide illegalmente un puma in Brasile e pubblica un video in cui balla e canta sui social: donna multata

In Brasile, una donna e due suoi familiari sono stati multati per aver ucciso illegalmente un puma e aver pubblicato il video dell'accaduto sui social. Nel filmato, che ha scatenato indignazione in ...

Payet denunciato da una donna in Brasile: «mi faceva bere la mia urina o leccare il pavimento» (Le Parisien)

Dimitri Payet, ex stella del Marsiglia e oggi in forza al Vasco da Gama, è finito al centro di gravi accuse in Brasile. Una donna brasiliana di 28 anni, Larissa Ferrari, che afferma di aver avuto ...

Siria, terrorista di HTS uccide famiglia alawita ad Harisun e posa su una donna schiacciandole il capo con un piede - VIDEO

Il terrorista di HTS posa con un piede sul corpo di una donna alawita nel villaggio di Harisun, sulla costa siriana, dopo aver massacrato tutta la sua famiglia Un’immagine scioccante sta facendo ...