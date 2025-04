Liberoquotidiano.it - Pagati 1.200 € per non fare nulla? Clamoroso: come finisce il test

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per 1.200 euro al mese lascereste il vostro lavoro per dedicarvi al tanto osannato “tempo libero” e alle vostre “passioni”? Qualcuno, a quanto pare, ci sta già provando. O meglio, ha sperimentato la situazione per vedere l'effetto che fa. E i risultati non sono poi così scontati. Siamo in Germania, dove l'associazione “Mein Grundeinkommen” (che significa “Il mio reddito di base”), in collaborazione con l'università di Vienna, l'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW) e l'Istituto per la ricerca sul lavoro (IZA), ha reclutato 122 fortunati e ha portato a termine un vero e proprio esperimento sociologico. Per tre anni, dal 2021 al 2024, questi lavoratori hanno incassato un gruzzoletto mensile per verificare se sia possibile bypassare il lavoro per vivere. Tra queste 122 persone c'è ad esempio Sergei Justus, una “cavia” selezionata tramite una lotteria per ricevere l'agognato reddito garantito.