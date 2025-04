Buon compleanno Claudia Cardinale Gabriel d’Armiento

Buon compleanno Felipe Anderson, Claudia Cardinale, Gabriel d’Armiento, Gianni Letta, Bernardo Valli, Goffredo Fofi, Enza Bruno Bossio, Claudio Fava, Barbara Parodi Delfino, Giampaolo Letta, Filippo re del Belgio, Alessio Vinci, Lorenzo Mieli, Luca Barbarossa, Jeda, Nicola Belmonte, Matteo Bigazzi.Oggi 15 aprile compiono gli anni: Gabriel d’Armiento, esploratore; Bernardo Valli, giornalista; Gianni Letta, politico, giornalista; Francesco Carta, ex calciatore; Goffredo Fofi, saggista, attivista, giornalista; Italo Masala, politico, avvocato; Claudia Cardinale, attrice; Agata Flori, attrice; Carlo Ginzburg, storico, scrittore, saggista; Manuela Andrei, attrice, doppiatrice; Nicolò Nicolosi, politico; Ottavio Bruni, politico; Luciano Acciari, avvocato, dirigente sportivo; Claudio de Angelis, attore, doppiatore; Achille Mezzadri, giornalista, scrittore; Emilio Spedicato, matematico; Fernando Filoni, Cardinale. Romadailynews.it - Buon compleanno Claudia Cardinale, Gabriel d’Armiento Leggi su Romadailynews.it Felipe Anderson,, Gianni Letta, Bernardo Valli, Goffredo Fofi, Enza Bruno Bossio, Claudio Fava, Barbara Parodi Delfino, Giampaolo Letta, Filippo re del Belgio, Alessio Vinci, Lorenzo Mieli, Luca Barbarossa, Jeda, Nicola Belmonte, Matteo Bigazzi.Oggi 15 aprile compiono gli anni:, esploratore; Bernardo Valli, giornalista; Gianni Letta, politico, giornalista; Francesco Carta, ex calciatore; Goffredo Fofi, saggista, attivista, giornalista; Italo Masala, politico, avvocato;, attrice; Agata Flori, attrice; Carlo Ginzburg, storico, scrittore, saggista; Manuela Andrei, attrice, doppiatrice; Nicolò Nicolosi, politico; Ottavio Bruni, politico; Luciano Acciari, avvocato, dirigente sportivo; Claudio de Angelis, attore, doppiatore; Achille Mezzadri, giornalista, scrittore; Emilio Spedicato, matematico; Fernando Filoni,

Potrebbe interessarti anche:

Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna…

Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna, Achille Occhetto, Gianni Alemanno, Bruno Bozzetto, Ettore Gotti Tedeschi, Oscar Tabarez, Isabella Bossi Fedrigotti, Teresa ...

Buon compleanno Vittorio Pusceddu, Claudia Mori…

Buon compleanno Vittorio Pusceddu, Claudia Mori, Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo ...

Cristiano Ronaldo organizza un concerto privato per farsi cantare “buon compleanno” alla festa per i 40 anni

È stato Rauw Alejandro, il 32enne cantautore e rapper portoricano, a intonare il rituale jingle di auguri durante il party rivato. Poi Ronaldo ha dato un bacio a mamma Dolores e l'ha presa per mano, ...