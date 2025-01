Zon.it - Salerno, al teatro La Mennola “L’ultimo viaggio” di Antonello De Rosa racconta la Shoah

Sarà il palco del piccolode “La” di via Salvator Calenda aad ospitare il recente spettacolo del registaDe, “” – un intenso lavoro di ricerca che il regista ha affrontato per circa 6 mesi sulla terribile pagina della deportazione, studiando documentazione storica sulla vita nel campo di concentramento di Birkenau. “è un lavoro di ricerca, – afferma De– fatti e racconti realmente avvenuti, non è un’idea di un autore ma riporto integralmente tutto ciò, che gli ultimi sopravvissuti hannoto affinché lanon sia un semplice ricordo ma un monito, forte, perché tutto ciò non si ripeta più.” Lo spettacolo vede in scena attori della compagnia di Scenanna De Bonis, Mario Capone, Simona Avallone, e Maria Giuseppina Russo.