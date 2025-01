Universalmovies.it - Opus | Mistero ed inquietudine nel trailer del film horror A24

La casa di distribuzione indie A24 ha presentato in queste ore ildi, il nuovo misteriosoin arrivo negli USA da marzo.Il, scritto e diretto dal debuttante alla regia Mark Anthony Green, sarà presentato nei prossimi giorni in occasione dell’edizione 2025 del SundanceFestival (27 gennaio), dopodiché troverà spazio nelle sale americane dal 14 marzo. Il cast presenta la promettente Ayo Edebiri (The Bear) nei panni di una ragazza che viene selezionata per incontrare una stella della musica internazionale (John Malkovich) tornata alla ribalta dopo 30 anni di assenza. Ciò che troverà nel “ritrovo” dell’ex stella è un covo di psicopatici.Green, come anticipato in precedenza, segna conil suo debutto alla regia di un lungometraggio, che ha diretto da una sua sceneggiatura.