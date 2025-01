Lanazione.it - Ok alla variante della Tramvia. Modificati due tracciati su tre. Scatta la corsa ai finanziamenti

di Gabriele MasieroPISAPassa con i votimaggioranza (e le astensioni di tutte le opposizioni) laal tracciatodi Pisa che prevede alcune modifiche nel territorio di San Giuliano Terme e nel ramo che dstazione centrale di Pisa collega piazza Manin per intercettare anche flussi di utenza interessata ai poli universitari nell’aera di ingegneria. Il progetto, sottoscritto da Pisa e San Giuliano Terme, è già stato inviato al ministero delle infrastrutture per partecipare al bando e tentare di intercettare inecessari (il costo stimato è di 320 milioni di euro) che si chiuderà il 31 gennaio. Giorno nel quale a Pisa, annuncia il sindaco Michele Conti, "si terrà un grande evento pubblico apertocittadinanza per illustrare i dettagli del progetto".