Melania Trump, chi è lo stilista che ha firmato il look per l’insediamento

Nel giorno deldi Donaldalla Casa Bianca, ad attirare gli sguardi dei fotografi e dei curiosi di tutto il mondo è stata la mogliecon il suo outfit. Per l’occasione, la neo first lady ha scelto il designer indipendente newyorkese Adam Lippes, che hasia il cappotto sia la gonna blue navy che ha sfoggiato al Campidoglio. «La tradizione delpresidenziale incarna la bellezza della democrazia americana», ha precisato loin una nota. «L’abito della signoraè stato creato da alcuni dei migliori artigiani americani e sono molto orgoglioso di mostrare tale lavoro». A rubare la scena è stato però soprattutto il cappello a falda larga, con cuisi è protetta dagli sguardi indiscreti ora che è nuovamente sotto i riflettori. A realizzarlo è stato Eric Javits, che in passato ha vestito anche Laura Bush, Hillary Clinton e star di Hollywood.