Martina Colombari la foto di famiglia dopo la tempesta | grandi sorrisi con Billy e Achille Costacurta

La serenità si costruisce un passo alla volta, con la speranza di creare un equilibrio destinato a durare. Anche con le cadute, con gli ostacoli che talvolta l’esistenza mette di fronte al nostro percorso. Sono passati mesi da quando, figlio die Alessandro “, è stato al centro della cronaca, sui social e sulle testate: con uno scatto condiviso su Instagram, lasi è mostrata più unita che mai, cone una citazione di Oscar Wilde sull’amore., lo scatto dicon“Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Ma l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi”, con questa citazione a corredo dello scatto,ha condiviso unadicon Alessandro “e con il figliolaquanto accaduto in estate.