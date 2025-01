Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 22-16, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri tengono a distanza gli avversari

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-16 BORTOLI! Non sbaglia il nostro Tommy.che si riporta sul +6.50?- Dieci minuti al termine dell’incontro.21-16 Rispondono immediatamente i nostri, che non mollano.21-15 BRONZOOOOO! Gol fondamentale degli, con Prantner che rientra in campo.20-15 Dallaancora a segno Babak. Bisogna resistere ora.20-14 Babak accorcia le distanze e provoca il due minuti per Prantner.20-13 BORTOLI!!! Ma che passaggio di Pablo Marrochi! L’sta disegnando.19-13 MARROCHI! Segna anche il professor Pablo, che ci riporta su un rassicurante +6.18-13 Seconda rete personale per Blecha, che dall’out sinistro schiaccia sul primo palo.44?- Non c’è fallo su Prantner, timide proteste dalla panchinana.18-12 IBALLI! Splendida azionena con il pivot che trasforma all’interno dei 6 metri.