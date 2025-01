Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: iniziata la partita del torneo, Sinner spettatore interessato!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Niente, altro errore gratuito di dritto, il terzo del game. Break.30-40 Commette però un errore di rovescio l’iberico. Palla break, prima dell’incontro.30-30 Pareggia i conti con la prima vincente.15-30 Meraviglioso! Il passante didi rovescio, una volèe FOR THE AGES in tuffo di polso di rovescio di. Una roba che in 2/3 possono fare nel circuito.0-30 Secondo errore di dritto, di fila e gratuito del game.0-15 Clamoroso errore di dritto in chiusura del punto di.1-0 Va in archivio con la terza prima vincente diil game d’apertura.40-30 Non controlla il rovescio.40-15 Prima ottima risposta di rovescio di.40-0 Altro servizio vincente da destra di.30-0 Non risponde di dritto