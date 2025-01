Calciomercato.it - Kolo Muani resta alla Continassa: cosa serve per vederlo in campo a Napoli | CM.IT

L’attaccante francese, in attesa di formalizzare il suo passaggioJuventus, si è allenato lunedì insieme al resto della squadraQualche brivido ma nulla più. Il trasferimento di Randalcon la Juventus non è in discussione, con l’attaccante francese che si è anche allenato con la squadra ieri nella seduta di rifinitura pre Champions.Randal(Ansa) – Calciomercato.itIl giocatore non è ovviamente partito per la trasferta di Bruges e attende a Torino il via libera definitivo del suo passaggio in bianconero. Il Paris Saint-Germain sta sistemando l’intoppo burocratico legatolista delle cessioni in prestito (sei il massimo consentito), che finora non ha permessoJuve di ufficializzare l’ingaggio della punta classe ’98. Come dicevamo però l’operazione non rischia di saltare, con la ‘Vecchia Signora’ che aspetta di ricevere il via libera del PSG entro 48 ore come raccolto da Calciomercato.