Il regalo di Trump ai milionari | ritira gli Usa dalla minimum tax sulle multinazionali Gentiloni | Anni di lavoro messi in discussione

di trattative per mettere tutti d’accordo, una semplice firma per rimettere tutto in. C’è anche la tassa minima globaletra le “vittime” della raffica di ordini esecutivi firmati da Donaldnel suo primo giorno alla Casa Bianca. Il neo presidente americano hato gli Stati Uniti dal patto fiscale globale dell’Ocse, un raggiunto siglato nel 2021 proprio su spinta dell’amministrazione di Joe Biden. In un memorandum presidenziale,ha anche ordinato al suo dipartimento del Tesoro di preparazione «misure protettive» contro quei Paesi che hanno messo – o metteranno – in atto norme fiscali che impongono prelieviamericane. Secondo il tycoon, le regole approvate in sede Ocse colpiscono in modo sproporzionato le aziende a stelle e strisce.