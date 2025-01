361magazine.com - Grande Fratello: sei ex gieffini rientrano. Le reazioni in diretta

, al via il ripescaggio: sei exin gioco. La reazione dentro e fuori dalla Casa, Signorini legge un nuovo provvedimento nel corso della: “Questa edizione è iniziata il 16 settembre è in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane il gioco si farà ancora più duro con eliminazioni sempre più frequenti. . Vi annuncio che prestissimo arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare, ma non solo, stasera il GF chiede a voi, pubblico da casa se avete voglia di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti. . Più tardi attraverso un televoto avrete la possibilità di scegliere chi dovrà di loro tornare in gioco nella Casa del GF”. Infine conclude: “Eleonora, Yulia e Ilaria per motivi diversi non possono e non voglio rientrare in gioco.