Lanazione.it - Giornata della Memoria, alla Sant'Anna la proiezione del film sulla Shoah

Pisa, 21 gennaio 2025 - “E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”, scriveva Primo Levi: facendo proprio il suo monito, in occasione, Scuola Superiore, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Scuola IMT Alti Studi Lucca organizzano per lunedì 27 gennaio ladi “. I sopravvissuti raccontano”,del 1997italiana, per la regia di Ruggero Gabbai, con il soggetto di Liliana Picciotto e Marcello Mezzetti. La, aperta al pubblico, avverrà alle 18 nell’aula magnaScuola Superiore, a Pisa, e alle 17sede di IMT Alti Studi, a Lucca. Sarà introdotta da Michele Emdin e Barbara Henry (entrambiScuola Superiore), Elisa Guidi (Scuola Normale Superiore), Saulle Panizza (Università di Pisa) e da Ilaria Pavan (Scuola IMT Alti Studi Lucca) a Lucca.