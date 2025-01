Champions League | Arsenal-Dinamo Zagabria

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-21 14:59:00 Giorni caldissimi in redazione!Anteprima della partita diDomani sera l’potrebbe conquistare un posto agli ottavi divincendo sulla.La squadra di Mikel Arteta ha ottenuto 13 punti in sei partite e una vittoria, insieme ai risultati ottenuti in altre gare della settimana, potrebbe essere sufficiente per farcela.Una progressione senza stress sarebbe benvenuta dopo una serie di risultati difficili che hanno seriamente messo a repentaglio le loro possibilità di vincere l’argenteria in questa stagione. La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Newcastle all’andata della semifinale della EFL Cup è stata un duro colpo, così come la successiva sconfitta ai rigori contro il Manchester United in FA Cup.Una vittoria per 2-1 sui rivali locali del Tottenham è stata, quindi, accolta con favore e sembrava che fossero sulla buona strada per altri tre punti nel fine settimana solo per sprecare un vantaggio di 2-0 in casa contro l’Aston Villa per pareggiare 2-2.