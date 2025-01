Bergamonews.it - Auto contro moto, 17enne sbalzato per 5 metri contro un muro: grave

Presezzo.incidente martedì sera, 21 gennaio, poco dopo le 18 in via Vittorio Veneto a Presezzo, al confine con Bonate Sopra. Coinvolte uno scooter Jet X e un’Fiat Punto. A farne le spese ilcon foglio rosa al volante della due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso (quindi massima gravità) con trauma cranico e al volto. È statoper 4-5ed è finitoun. Illeso, invece, il conducente dell’.Sul posto i carabinieri e la polizia locale, impegnati anche nel gestire il traffico in zona. I rilievi sono in corso: si sospetta che all’origine del sinistro possa esserci una mancata precedenza da parte dello scooter. L’impatto deve essere stato molto violento: l’ha un finestrino distrutto e la parte posteriore danneggiata, mentre laha perso la ruota anteriore.