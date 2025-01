Dilei.it - Aurora Ramazzotti, la dedica d’amore a Goffredo Cerza: “8 anni che ti amo e che ho paura”

Leggi su Dilei.it

L’amore è un sentimento potente che racchiude molteplici sfumature. Si prova gioia nell’avere qualcuno al proprio fianco, ma talvolta persino: più teniamo a una persona, più la reputiamo indispensabile nella nostra vita, e maggiormente l’idea di staccarcene ci terrorizza. “L’amore e lavanno a braccetto come due bambini alle elementari”, così, con una lungasu Instagram,ha celebrato cosa prova per il fidanzato (e futuro marito). Con una riflessione che – forse – sfiora l’animo di tutti noi., laper l’versario: 8insiemeOtto lunghi. Se ci sono coppie che scoppiano, giovani amori che si consumano in un battito, o ancora fidanzamenti che saltano a un passo dalle nozze, non è questo il caso di