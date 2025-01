Lettera43.it - Amministrazione Trump, Ramaswamy lascia il Doge per candidarsi a governatore dell’Ohio

Viveksi è dimesso dalndo Elon Musk come unico leader del Dipartimento per l’efficienza governativa della nuova. «ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutarci a creare il», ha dichiarato la portavoce del dipartimento Anna Kelly. «Ora ha intenzione diper una carica elettiva, il che gli richiede di rimanere fuori dal. Lo ringraziamo immensamente per il suo contributo e ci aspettiamo che svolga un ruolo vitale nel rendere di nuovo grande l’America».Elon Musk (Getty Images).preparerà la candidatura ain vista delle elezioni del 2026Imprenditore biotecnologico con un patrimonio da 600 milioni di dollari, il 39enneè una delle stelle nascenti del Partito repubblicano. Nativo di Cincinnati, aveva già mostrato interesse per il posto vacanteto al Senato dal nuovo vicepresidente americano JD Vance, prima che ilMike DeWine scegliesse il tenenteJon Husted come rappresentante nella Camera alta del Congresso.