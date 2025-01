Quotidiano.net - Adozione dell'intelligenza artificiale in Europa: un'opportunità per le imprese

Un'alleanza per l'fra ledel Continente. Nel nome del "gioco di squadra" fra Paesi membri che ha guidato esempi virtuosi di integrazione come nel caso di Airbus, e dovrà fare perno su investimenti, competenze, formazione, e sull'integrazionee piccole e medienel processo digenerativa. E' quello che serve all'Italia - e all'- per agganciare subito il treno, un game changer che può rilanciare la competitività ma sul quale la velocità disarà fondamentale. A dirlo, in un'intervista all'ANSA a margine del Forum economico mondiale di Davos è Mauro Macchi, Ceo, Medio Oriente e Africa e presidente per l'Italia di Accenture. "Penso che l'Italia - dice Macchi - possa giocare un ruolo ma deve trovare il modo di collaborare con gli altri quattro o cinque principali Paesi europei perché l'è una sfida continentale".