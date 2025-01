Gamberorosso.it - Addio cornetti notturni. Ora a Roma è il pangocciole a dominare le giovani notti romane

, lenon finiscono mai senza una tappa obbligata: il pangocciolaio. Se prima il cornettaro era il re della notte, oggi i– la GenZ in particolare – non possono fare a meno di uncaldo. Soffice, dolce, pieno di gocce di cioccolato e, soprattutto, farcito con ogni crema immaginabile : nutella, pistacchio, crema chantilly, marmellata, zabaione (e chi più ne ha, più ne metta). La giusta dose di carboidrati e zuccheri che chiude una serata e serve per cadere nel sonno profondo delle 5 del mattino.Il bancone dei pangoccioli del negozio Te la do io la briosciaIl rituale del pangocciolaioPasseggiare di notte persignifica incrociare, prima o poi, le lunghe file di persone che aspettano il loro turno - dal marciapiede fino ad arrivare su strada - fuori dai pangocciolai (che in dialettono sono comunemente chiamati pangocciolari).