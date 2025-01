Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina e Ciro una settimana dopo la scelta: grande passo di lei

Leggi su Anticipazionitv.it

De Ioannon eSolimeno stanno vivendo intensamente i giorni fuori dala registrazione della, avvenuta appena unafa il 13 Gennaio, la coppia ha già iniziato a costruire la propria quotidianità. I due sono stati avvistati in diverse occasioni, tra Roma e Torre Annunziata, suscitandocuriosità tra i fan del programma. Scopriamo cosa hanno fatto insieme e perchè i loro passi sono già importanti.La prima tappa a RomalaSubitola registrazione,De Ioannon eSolimeno hanno trascorso i primi giorni insieme a Roma. In città, sono stati visti prima in un locale e poi all’evento di Giulia De Lellis presso Sephora. L’entusiasmo dei fan è stato palpabile e in molti hanno colto l’occasione per scattare foto con la neo coppia.