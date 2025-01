Quotidiano.net - Trump buono o cattivo?. I mercati guardano agli Usa

? È il dilemma che oggi si pongono ancora molti esponenti della comunità finanziaria riguardoeffetti sull’economia e suidella politica di Donald, il neo presidente degli Stati Uniti che inizia ufficialmente il suo mandato a partire dal 20 gennaio 2025. Le conseguenze del nuovo corso alla Casa Bianca sono state analizzate nelle scorse settimane dstrategist della società di gestione del risparmio Pictet Asset Management. "Dalla sua elezione, gli investitori hanno ampiamente prezzato un", hanno scritto in un commento gli esperti di Pictet AM. "In altre parole, gli investitori si sono concentrati sugli elementi positivi delle sue promesse politiche, come la riduzione delle tasse e la deregolamentazione, sottovalutando il rischio di implementazione totale di una tariffa del 60% sulle importazioni cinesi, di una tariffa del 20% sulle importazioni dal resto del mondo e di politiche draconiane anti-immigrazione.