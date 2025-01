Terzotemponapoli.com - Tosto: “Non mi aspettavo l’addio di Kvara”

Vittorio, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Il Napoli si è preso una grande rivincita dopo la brutta sconfitta per 0-3 al Maradona dell’andata, che aveva dimostrato che i bergamaschi erano pronti per lo Scudetto, mentre gli azzurri erano ancora un po’ indietro. La squadra di Conte, che ha fatto un grandissimo lavoro, ha perso anche con la Lazio, ma dopo questa gara il Napoli ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto, con una crescita costante di settimana in settimana e credo che per marzo o aprile vedremo la squadra al massimo potenziale.