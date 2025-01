Quotidiano.net - Tina Rispoli scarcerata, concessi i domiciliari alla moglie di Tony Colombo. Il cantante resta in cella

Napoli, 20 gennaio 2025 -esce dal carcere, il giudice le ha concesso gli arresti. Dovrà portare il braccialetto elettronico la 50enne napoletana arta il 17 ottobre 2023 insieme con il marito, ilneomelodico, e con Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. Il tribunale ha accolto le richieste dei difensori:potrà scontare la pena nella sua casa di Minturno, in provincia di La. Ma il maritoin. La coppia è stata coinvolta in un’inchiesta sul clan Di Lauro. Rinaera una delle 27 persone a cui il Ros di Napoli notificò altrettante misure cautelari nell'ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano. La donna è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e di partecipazione finalizzata al contrabbando di sigarette.