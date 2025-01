Ilgiorno.it - Test al ponte sul Molgora. Disagi nella Brianza Est

sulle strade dellaEst per tutto il giorno. Oggi, dalle 9.30 alle 17.30, la Provincia porterà a termine le prove di carico suldelfra Vimercate e Burago, lungo la Sp 200 (dopo via Bolzano). Perare la stabilità del cavalcavia, sul viadotto transiteranno solo autocarri pesanti, "questione di sicurezza", spiega Monza. Pazienza, dunque, per una lunedì che si annuncia difficile. L’intervento, infatti, comporta la chiusura della carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto saranno indicati percorsi alternativi e deviazioni: il traffico sarà dirottato nel Comune di Burago per poi innestarsi a Vimercate lungo la provinciale 215, via Moriano, Sp 2, via Bergamo e via Santa Mariacon ritorno sulla Sp 200. Inon si sommeranno al cantiere lungo via Santa Maria, già concluso.