Quotidiano.net - Scavi alla Domus Aurea: scoperti pigmenti preziosi tra cui il raro blu egizio

Ilssimo blu, l'ocra gie il rosso: recenti, nel Parco archeologico del Colosseo, hanno svelato due preziose vasche usate per spegnere la calce e per conservare e lavorare icolorati da usare nelle decorazioni parietali del monumentale palazzo. Tra iritrovati, e sottoposti ad analisi microscopiche, spicca appunto la presenza in un lingotto con blupronto per essere macinato, di un'anfora con ocra gie di vasetti con toni del rosso, precisamente realgar e terra rossa. Tra i, usati nelle botteghe che lavoravano agli affreschi della residenza voluta dall'imperatore Nerone, quello del bluè di particolare interesse perché ritrovato in un lingotto, alto 15 centimetri e di 2,4 chili, e non in polvere o in piccole sfere come neglidi Pompei.