"Peccato, non doveva andare così". Grande Fratello, un addio inatteso: la casa perde allegria

La tensione sale al, dove stasera andrà in onda la 24esima puntata in diretta. Dopo una settimana movimentata e un calo di ascolti nell’ultimo appuntamento, Alfonso Signorini ha deciso di riportare un po’ di brio al reality. Il televoto, questa volta eliminatorio, vede ben nove concorrenti in nomination, rendendo la serata una delle più imprevedibili della stagione. Il pubblico sarà chiamato a salvare il proprio preferito, decretandochi dovrà abbandonare definitivamente lapiù spiata d’Italia.L’eliminazione di Helena Prestes, ancora al centro delle polemiche, ha lasciato un vuoto nelle dinamiche della, spingendo gli autori a considerare persino l’ipotesi di un ripescaggio o l’ingresso di nuovi concorrenti. Intanto, questa settimana, metà dei gieffini si trova a rischio.