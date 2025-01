Formiche.net - Ostacoli e ambizioni, la lenta marcia del corridoio economico russo-iraniano

Nel 2025 si celebra il ventitreesimo anniversario dell’annuncio dell’accordo (concepito già qualche anno prima) firmato da Teheran, Delhi e Mosca per lo sviluppo del“Sivir-Iug” (“Nord-Sud”), destinato a collegare la massa euroasiatica della Federazione Russa con l’Oceano Indiano e a ridurre significativamente i tempi e i costi di consegna delle merci tra il Nord Europa e l’Asia meridionale, andando così a rimodellare in modo netto gli equilibri economici (e, di conseguenza, politici) internazionali. Eppure, nonostante l’ottimismo iniziale e il forte committment mostrato dalla leadership dei Paesi coinvolti nel corso degli anni (con Russia e Iran in prima linea, e l’India in un ruolo decisamente più marginale), il perfezionamento del progetto sembra essere ancora lontano, con alcuni analisti russi che indicano la prossima decade come data orientativa per la fine dei lavori.