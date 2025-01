Orrore a Genova 72enne precipita dalla finestra mentre sta montando gli infissi

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia nel cuore di, a piazza Massena, dove unto giù nel vuoto cadendo da un appartamento dove stava installando nuovi. L’incidente si è verificato oggi 20 gennaio, verso le 12:00, quando per cause ancora da chiarire l’anziano ha perso l’equilibrio per poi cadere giù.I soccorsi dopo l’incidenteImmediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rosa Rivarolese e un’automedica Golf 4, che però hanno potuto fare ben poco per ilche purtroppo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per interrogare i testimoni e ricostruire l’agghiacciante tragedia.Secondo le informazioni raccolte dal nucleo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Asl 3, che ha effettuato i primi rilievi, sembra che l’uomo stesseglia casa di un parente, quindi non era una vera e propria attività lavorativa.