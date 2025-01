Secoloditalia.it - Melania Trump si prende la rivincita e veste 100% americano… Con tanto di cappello

Leggi su Secoloditalia.it

L’outfit diper la cerimonia d’insediamento di Donald al Campidoglio non è stato solo un abito, ma una dichiarazione. L’ex modella slovena, oggi icona indiscussa del glamour presidenziale, sfida il fashion system: sceglie un elegante completo firmato Adam Lippes, stilista indipendente americano. Un vero e proprio schiaffo in faccia contro un’industria, specialmente europea, che per anni l’ha snobbata per ragioni ideologiche. Eppure, la first lady ha saputo ribaltare anche questa narrazione, trasformando un evento ufficiale in un simbolo di eleganza che sfida l’ostilità del sistema condi capello.Lo stile come dichiarazione di forza contro la moda radical chic, impeccabile in un cappotto blu navy abbinato a una gonna dello stesso tono, ha calcato i gradini del Campidoglio con la sicurezza di chi trasforma il silenzio in eloquenza.