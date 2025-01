Panorama.it - Inter e Napoli, il duello

Leggi su Panorama.it

C'è il leggero sospetto che alla fine sarà. Da una parte l'campione in carica e dall'altra ilnelle vesti dello sfidante, con il terzo incomodo - leggasi Atalanta - che si è defilata avendo messo insieme una strisc(ina) di tre pareggi e sconfitta casalinga contro i partenopei nelle ultime quattro. Non una resa definitiva, ma il segnale che nel campionato in cui chi si ferma è perduto, Gasperini è stato il primo a mollare leggermente la presa. Ha tempo per rientrare, ma a questo punto è appeso anche al rendimento delle avversarie le quali, da parte loro, non sembrano disposte a rallentare.Il successo delin casa dell'Atalanta ha avuto l'effetto di una sveglia per tutti. Conte corre per lo scudetto, la maschera è stata definitivamente gettata rendendo impossibile continuare a raccontare il contrario: ilè solido, concreto, concentrato sull'obiettivo e forgiato a immagine e misura del suo allenatore.