Sport.quotidiano.net - Il successo consente a San Marino di raggiungere i bolognesi. Il Corticella di mister Nesi si sveglia quando è troppo tardi

San0 SAN: Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta; Biguzzi (29’ st Haruna), Toure, Arcopinto; Di Lauro (33’ st Tosi), Di Francesco (24’ st Gennari), Passewe (47’ st Sollaku). All. Biagioni.: Mezzadri; Cavallini (39’ st Ofoasi), Bonetti, Chmangui Brighi (1’ st Ribello); Lo Giudice (21’st Bezziccari), Suliani, Casadei, Bovo (1’ st Gessaroli), Ercolani; Embalò. All.. Arbitro: Iudicone di Formia. Rete: 36’ pt Di Francesco. Note: ammoniti Bonetti, Brighi, Ofoasi. Ungiovanissimo paga l’approcciotimido del primo tempo. Le squadre si sono divisi i due tempi: nel primo meglio il Sanche poteva anche segnare un gol in più, la ripresa invece è stata delche ha avuto il torto di non trovare il gol: in buna parte per merito di Lattisi.