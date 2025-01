Quotidiano.net - Il ricordo di don Sturzo. Il fondatore dei Popolari celebrato da Forza Italia

CALTAGIRONE (Catania)Il ruolo e l’attualità del pensiero di don Luigie i rapporti dell’con gli Stati Uniti, senza tralasciare la pace in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto ieri a Caltagirone a un convegno per i 106 anni dall’appello ai Liberi e forti di don Luigi, affrontando a tutto campo le questioni politiche più stringenti. "Don Luigiè sempre una guida politica – ha detto Tajani –, noi non possiamo guardare al futuro se non conserviamo gli insegnamenti che abbiamo avuto nel nostro passato. Guai a dimenticare – ha continuato Tajani – i grandi protagonisti che ci hanno permesso di lavorare per il nostro Paese in difesa di alcuni valori, quindi donè un uomo che è di grande attualità. Il suo pensiero era attuale allora ed attuale è oggi.