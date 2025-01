Secoloditalia.it - Il giorno di Trump: folla di big e un centinaio di ordini esecutivi. E lui balla con i Village People (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Alle 12 ora di Washington, le 18 ora italiana, si apre ufficialmente il secondo mandato di Donaldcome presidente Usa, il 47esimo. La cerimonia, alla quale partecipa anche Giorgia Meloni, unica leader europea destinataria di un invito diretto, si svolgerà al chiuso a causa del grande freddo che sta investendo la capitale americana. Non accadeva da 40 anni: il precedente più vicino è quello dell’insediamento di Ronald Regan nel 1985.Ildi: attese 250mila persone. Il programma dell’insediamentoSono attese 250mila persone per una giornata che si apre con una messa alla St. John’s episcopal church.e la moglie Melania saranno alla Casa bianca per un tè con Joe Biden e la first lady Jill. Sarà poi proprio il presidente uscente ad accompagnare il successore al Campidoglio.