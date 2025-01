Latuafonte.com - Grande Fratello Vip ripescaggio sondaggi: chi rientrerà in Casa

Il colpo di scena della 24esima puntata delè stato svelato. Il comunicato legato alle anticipazioni di questa serata aveva anticipato che sarebbe accaduto qualcosa di particolare. Ed ecco che Alfonso Signorini annuncia subito stasera che ci sarà un, se il pubblico vorrà. A sfidarsi al televoto sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, le Monsè, Iago Garcia, Federica Petagna, Clarissa Burt, Clayton Narcross, Enzo Paolo Turchi, Michael Castorini e Stefano Tediosi. Il pubblico dovrà decidere chi tra loro potrà rientrare nellapiù spiata d’Italia. Questo colpo di scena nasce da una rivolta fatta dal pubblico per Helena, la cui eliminazione ha fatto storcere il naso a molti telespettatori.: chi vuoi far rientrare?Leggi anche: GF Vipultim’ora: chi sarà eliminato il 20 gennaio 2025Tranne Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente, gli altri ex concorrenti del GF hanno deciso di sfidarsi al televoto.