Inter-news.it - FOTO – Esposito sempre grato: «Tifosi Inter, adesso vi dico grazie!»

Sebastianoieri è ritornato a San Siro da avversario dell’con la maglia dell’Empoli. L’attaccante ha pure segnato il gol del momentaneo 2-1. Ora ci tiene a ringraziare iisti.GRATITUDINE – Serata sicuramente speciale per Sebastiano, che ieri ha trovato il suo decimo gol stagionale, l’ottavo in questa Serie A, contro la sua. L’attaccante di Castellamare è entrato nella ripresa sul punteggio di 2-0 per la formazione di Simone Inzaghi e dopo una manciata di minuti ha subito timbrato segnando un gran gol.ha confermato il suo ottimo momento di forma e a Empoli sta finalmente sbocciando. Il giocatore è in prestito in Toscana proprio dall’. Appunto, ieri, dopo la rete a Yann Sommer, si è poi scusato con gli stessiisti, che lo hanno applaudito.