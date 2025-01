Pronosticipremium.com - Farioli per il post Ranieri, Ghisolfi lo conosce: ma Trani dice Allegri

In mezzo a tanti impegni che la Roma diè chiamata ad affrontare sul campo, con gli impegni di Europa League che tornano ad infilarsi in mezzo al campionato, c’è un mercato che vede le voci sull’affare Frattesi affiancarsi ad un Rensch in arrivo nella capitale. Un giocatore duttile, che può essere impiegato da braccetto, da terzino o da esterno di centrocampo, ciò che serviva ai giallorossi. Non particolarmente contento della sua partenza è Francesco, attuale tecnico dell’Ajax che non si aspettava di perdere a metà stagione uno dei suoi titolari.E se fosse invece l’ex discepolo di De Zerbi a raggiungere il terzino dalle parti della capitale? La notizia aleggiava nell’aria già da qualche giorno, ed è Leggo a confermarla ora: la Roma pensa aper la prossima stagione, particolarmente apprezzato per gioventù ed idee di gioco innovative, con anche un particolare in più:lomolto bene, avendoci lavorato in un Nizza che volava con l’attuale tecnico dei lanceri.