Lapresse.it - Difesa, Crosetto: “Cambiare approccio Ue da ideologico a pragmatico”

“L’Europa deve fare i conti con se stessa. Dare le scuse delle nostre debolezze a un fattore esterno come un presidente degli Stati Uniti, che si chiami Trump o in altri modi, è una follia. L’Europa non ha investito abbastanza sulla sua, non l’ha fatto fino a tre anni fa e deve recuperare un decennio di arretratezza e deve farlo il prima possibile”. Così Guido, ministro della, a margine della cerimonia di assunzione dell’incarico di comandante operativo di vertice interforze (COVI) del generale Iannucci a Roma.“Questo non perché ce lo dice Trump, ma perché ce lo dice la necessità di: la guerra ce l’abbiamo noi a due passi da casa nostra, non ce l’hanno gli Stati Uniti”. In questo senso, allora, “è ora di, almeno sulla, l’tipicamente europeo, che è burocratico-, e di diventare“.